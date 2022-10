Manoel Corrêa e Praia do Forte, em Cabo Frio, recebem mobilização pró Lula - Divulgação

Publicado 17/10/2022 17:44

Aconteceu neste domingo (16), uma caminhada em prol da candidatura do ex-presidente Lula em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O ato teve início no bairro Manoel Corrêa, ao som do projeto social Tambores Urbanos, liderado pelo fundador Jubiabá, além da presença de simpatizantes e diversas representações partidárias da cidade.



Compareceram ao ato, Adriano Brisola (PT), Janio Mendes (PDT), Rafael Peçanha (PT), Lucas Müller (PSOL), Chantal Campello (UP), Walter Costa (PSB), Johny Hammes (PCdoB), André Carvalho (PSB) e Ricardo Cardoso (PT).



“Seguimos em apoio ao Lula, com bandeiras, distribuição de adesivos e também com a bandeira do Brasil. E por que não?! O símbolo é nosso! A bandeira não tem partido, ela é do povo brasileiro!”, declarou o presidente do PT cabo-friense, Ricardo Cardoso.

Após o adesivaço no bairro, a comitiva seguiu em buzinaço até à orla da Praia do Forte, onde teve apoio de vários cidadãos e turistas.