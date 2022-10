Douglas Felizardo (Avante) está envolvido numa polêmica e acusado pela mulher, Graziela da Rocha - Redes sociais

Publicado 11/10/2022 18:13

O vereador cabo-friense Douglas Felizardo (Avante) está envolvido numa polêmica e acusado pela mulher, Graziela da Rocha, de a ter "usado em nome do poder". Ela chegou a fazer um "desabafo" na rede social, que logo foi apagado (veja print no fim da matéria).



Contou que confiou no marido, o qual levou sua "honra para o lixo". "Envergonhando não só a mim, mas como toda nossa casa, me traiu, me usou por conta de poder. Vim dizer que a fase pior já passou, estou bem na medida do possível, fazendo tratamento psicológico e juntando meus cacos para seguir com meus dois meninos lindos! Hoje não existe mais uma família Felizardo, seguirei me desvinculando de todo passado e tortura que sofri com meus filhos", disse em trecho da postagem.



Graziela revela, ainda, que "a fase pior já passou", mas disse estar sendo submetida a tratamento psicológico. E ainda completa dizendo que não tem nada a esconder, que foi nomeada pelo prefeito José Bonifácio (PDT) por sua competência e que não tem "rabo preso".



A reportagem entrou em contato com o vereador, via e-mail e mensagem privada, para saber de seu posicionamento e o porquê dessa acusação. No entanto, até o momento, não houve resposta.