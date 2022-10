O encontro é aberto ao público simpatizante ao petista e tem como objetivo traçar ações estratégicas de campanha para eleger o Lula no segundo turno. - Arquivo

O encontro é aberto ao público simpatizante ao petista e tem como objetivo traçar ações estratégicas de campanha para eleger o Lula no segundo turno. Arquivo

Publicado 11/10/2022 16:43 | Atualizado 11/10/2022 16:55

As representações partidárias do PT, PV, PSB, PDT, UP, PSD, PSOL, PC do B e CIDADANIA realizarão nesta quinta-feira (13), a partir das 18h, uma Plenária em prol da candidatura do Lula. Evento será no Palace Fest, na Rua Governador Valadares, 611, no bairro São Cristóvão.

O encontro é aberto ao público simpatizante ao petista e tem como objetivo traçar ações estratégicas de campanha para eleger o Lula no segundo turno.

“O objetivo desse encontro é reunir representações dos mais diversos segmentos da população da Região dos Lagos para contribuir com sugestões de ações para elegermos o Lula no segundo turno", afirmou Ricardo Cardoso, coordenador regional da campanha do Lula na Região dos Lagos.



Segundo o coordenador Rafael Peçanha, algumas personalidades políticas já confirmaram presença.



“Temos alguns nomes já confirmados, como o candidato a deputado federal pelo PT, eleito no domingo (2), Lindbergh Farias, a deputada federal pelo PT-RJ, Benedita da Silva, o presidente estadual do PT-RJ, João Maurício e a deputada federal pelo PSOL-RJ Talíria Petrone.”



A coordenação da campanha também informou que o comitê da campanha está aberto ao público de segunda à sexta das 9h às 17h para distribuição de material. O espaço está localizado no bairro da Passagem/Marlim na Rua Capitão Augusto Lourenço, 181.



AGENDA



A coordenação regional da campanha do Lula na Região dos Lagos, representada por Ricardo Cardoso e Rafael Peçanha se reuniu no último sábado (8) com as representações partidárias do PT, PV, PSB, PDT, UP, PSD, PSOL, PC do B e CIDADANIA em prol da candidatura do Lula e definiram as seguintes agendas:



Segunda (10/10) à sexta (14/10), de 9h às 17h: Bancas de distribuição de material nos seguintes na Praça Porto Rocha, Tamoios e Jardim Esperança (Cabo Frio); Praça do Canhão (São Pedro); Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema (Iguaba a confirmar)



Quinta (13/10) - 18h, no Palace Fest: Plenária de mobilização regional em Cabo Frio, na qual serão debatidas as estratégias da campanha na região, com a presença de lideranças, coordenadoras e coordenadores, bem como de parlamentares eleitos pelos partidos da coalizão Pró-Lula no estado.



Sábado (15/10), 9h - Caminhada com corpo a corpo e distribuição de material em São Pedro da Aldeia. Saída ao lado do Centro Educacional Professor Elias no bairro São João.



Domingo (16/10) - 9h - Caminhada, mobilização, corpo a corpo e distribuição de material no bairro Manoel Corrêa