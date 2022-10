Política Costa do Sol

Representantes partidários de Cabo Frio se reúnem pela candidatura de Lula no 2º turno

Políticos do PT, PV, PSOL, PDT, UP, PSOL, PSD, PCdoB, PSB e Cidadania se reuniram para definir as estratégias para a campanha na cidade. O encontro foi liderado pelo presidente estadual do PT, João Maurício, e pelo prefeito da cidade, José Bonifácio (PDT)

Publicado há 4 dias