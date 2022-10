Benedita da Silva discursou durante o evento político - Divulgação

Publicado 14/10/2022 15:56

Centenas de pessoas se reuniram durante plenária em prol da candidatura do ex-presidente Lula, em Cabo Frio, na noite desta quinta-feira (13), numa casa de festas do bairro São Cristóvão. Participaram do evento simpatizantes, representantes de movimentos sociais, coordenadores de campanha, lideranças partidárias e personalidades da política do estado do Rio de Janeiro.



Compuseram a mesa diretora, o coordenador regional da campanha Ricardo Cardoso (PT) e os coordenadores Rafael Peçanha (PT), o professor Júnior do PV representando a direção estadual do partido, André Carvalho representando o PSB, Johny Hammes representando o PC do B, Davi Baeta, representando o PSOL, Chantal Campello representando a UP e a deputada federal reeleita pelo PT-RJ, Benedita da Silva.



“Este é o momento de irmos às ruas, de conversarmos com os indecisos, de não ficarmos intimidados com as ‘fake news’ disseminadas, principalmente em relação à religião. Eu sou evangélica, por exemplo, e nada do que falam é verdade! Fomos nós, do Partido dos Trabalhadores inclusive que travamos a luta em prol da garantia do Estado laico! Não podemos ter medo! O que está em jogo agora é mais que a eleição presidencial, é o futuro do nosso país!”, discursou Benedita da Silva.



A dinâmica da plenária contou com representantes de militâncias partidárias e movimentos sociais que também tiveram direito a dois minutos de fala intercaladas com a mesa.



Também prestigiaram o evento Janio Mendes representando o PDT, Leandro Cunha (PSB-RJ), Flávio Tiziu (PSB-RJ), o ex-prefeito cabo-friense Marquinhos Mendes (sem partido), entre outras lideranças partidárias de toda a região.