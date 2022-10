Reunião com lideranças em apoio ao candidato à reeleição, Bolsonaro, na última terça (11) - Divulgação

Reunião com lideranças em apoio ao candidato à reeleição, Bolsonaro, na última terça (11)Divulgação

Publicado 14/10/2022 17:29

A Região dos Lagos tem sido palco de diversas mobilizações em prol dos candidatos que disputam o 2º turno no próximo 30 de outubro. O deputado estadual Dr. Serginho (PL), um dos principais cabos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Cabo Frio, organizou uma reunião com lideranças em apoio ao candidato à reeleição, na última terça (11). O encontro foi no bairro Portinho e contou com a presença do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), e do deputado estadual Subtenente Bernardo (DC).

Serginho declarou que foi estabelecida uma meta de ir para a rua "ampliar os votos do capitão do povo na região". O deputado ainda agradeceu aos políticos presentes por fazerem parte do grupo. "Agora é hora de agregar, pelo Brasil, pelo Estado, pela Região dos Lagos e por Cabo Frio", disse o deputado.

Para este sábado (15) está marcado um adesivaço de carros e motos, a partir das 9h, com concentração numa loja de departamentos que fica na RJ-140, em São Pedro da Aldeia. "Esse é o momento em que vamos decidir que Brasil queremos para os próximos 4 anos", disse Dr. Serginho.