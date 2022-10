Alexandre Martins (REP) ladeado pelo vice, Miguel Pereira (PL) e o vereador Uriel da Saúde (PROS) - Arquivo pessoal

Alexandre Martins (REP) ladeado pelo vice, Miguel Pereira (PL) e o vereador Uriel da Saúde (PROS)Arquivo pessoal

Publicado 20/10/2022 17:31

DECISÃO MANTIDA



O TRE manteve decisão favorável à chapa do prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), em um processo no qual o grupo é acusado de suposto abuso de poder econômico por conta de uma quantia em dinheiro apreendida num comitê de campanha nas eleições de 2020. A ação foi movida pela coligação do candidato derrotado naquele pleito, Leandro do Bope (PDT). Após o TRE julgar improcedente a ação, a equipe de Leandro protocolou recurso de embargos, que foi negado na última sessão. Ainda cabe recurso ao TSE. Existe um outro processo contra a coligação de Alexandre Martins, sobre dinheiro apreendido com material de campanha em um carro no dia da eleição. Neste processo, a chapa de Alexandre perdeu o julgamento por 5 votos x 2. A defesa do prefeito protocolou recurso no TRE, mas este ainda não entrou na pauta do tribunal. Enquanto isso, o prefeito buziano segue trabalhando normalmente e nesta quarta foi visitar a obra de saneamento básico em José Gonçalves, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira (PL). Na ocasião, o vereador Uriel da Saúde (PROS) também participou da visita.