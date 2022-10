O processo corria no TRE, que condenou a chapa por 5 votos x 2, mas a equipe de Alexandre está confiante em reverter a situação - Reprodução

Publicado 25/10/2022 16:32

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), perdeu, nesta terça-feira (25), o julgamento do recurso de embargos que sua defesa havia protocolado contra uma decisão judicial que o condenou por suposto abuso de poder econômico. A ação na qual baseia-se a decisão judicial foi protocolada pelo candidato derrotado em 2020, Leandro do Bope (PDT) - que hoje é secretário de Segurança Pública de Arraial do Cabo -, sobre quantia em dinheiro encontrada num carro, que passava pela rua, junto com material de campanha de Alexandre no dia das eleições daquele ano.

O processo corria no TRE, que condenou a chapa por 5 votos x 2, mas a equipe de Alexandre está confiante em reverter a situação com recurso no TSE, em Brasília. Independente da decisão desta terça, o prefeito deixa o cargo apenas quando não houver mais recursos disponíveis. "O próximo passo é aguardar a publicação do acórdão para entrarmos com o recurso especial eleitoral ao TSE com pedido de efeito suspensivo", afirmou o advogado de defesa Pedro Canellas.

Enquanto isso, a oposição está de olho na possibilidade de eleições suplementares e alguns nomes, como Robinho Motta (PSD), já estão prontos para calçarem as chuteiras caso haja necessidade de entrar na disputa.