Na Câmara cabista, apenas o vereador Juliano do Distrito (PSD) votou a favor das contas do Executivo daquele anoPrint de tela

Publicado 25/10/2022 15:25

Os vereadores de Arraial do Cabo, por 7 votos x 1, mantiveram, nesta terça-feira (25), parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado (TCE) às contas do ex-prefeito da cidade Andinho Brito, referentes ao ano de 2016.



O então vereador Luciano Farias Aguiar, o Luciano Tequinho, chegou a assumir a Prefeitura naquele ano após afastamento de Andinho e, portanto, também consta no parecer do TCE.



Na Câmara cabista, apenas o vereador Juliano do Distrito (PSD) votou a favor das contas do Executivo daquele ano.



No julgamento, em junho último, o TCE elencou dez irregularidades e uma impropriedade nas contas da Prefeitura daquele ano.



O presidente da Câmara cabista, Ângelo Shogum (UNIÃO), informou ter recebido o parecer em publicação no Diário Oficial de 11 de julho. Desde então, a matéria estava sob análise da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa.