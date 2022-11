Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar (UNIÃO) - Renata Cristiane

Publicado 01/11/2022 19:56

O RC Cast, podcast em parceria com O Dia, está de volta e o 40º episódio teve como convidado, nesta terça-feira (1º), o presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar (UNIÃO). Miguel falou um pouco sobre o segundo turno das eleições e o apoio à candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, além da audiência pública para tratar do verão na cidade, entre muitos outros assuntos.

Sobre as eleições, ele comentou que, mesmo respeitando a opinião de todos, não tinha como se posicionar de forma diferente. Ele afirmou que a oposição precisa aceitar a derrota e começar a cobrar o que o governo precisa fazer a partir da posse. “O extremismo dessa forma de manifestação não pode ser tolerado pelos governantes. A gente precisa voltar a debater o país”.

Comentando sobre a votação expressiva que o candidato Jair Bolsonaro teve na região, ele analisou que Cabo frio sempre teve preferência por candidaturas de centro-direita e avaliou a participação do Deputado Estadual Dr, Serginho (PL) como o político de referência da região atualmente.

Sobre Cabo Frio, o vereador voltou a falar de resultados e afirmou que “não é momento de falar em candidatura, mas sim, em cidade. Mostrar resultado, mostrar serviço, unir o legislativo e a cidade para mostrar o que a cidade quer”.

Miguel convidou a população a participar da Audiência Pública sobre o planejamento do verão e afirmou também, que tem dialogado muito sobre turismo. “A gente precisa que o turismo seja entendido de uma forma mais ampla, porque é o principal chamariz da nossa cidade. A secretaria de Turismo deve ser tratada como o maior órgão da nossa cidade...Essa audiência pública é para mostrar o que a prefeitura vai fazer no verão para que a cidade não fique um caos”.

Ele relembrou os tempos onde Cabo frio era a protagonista da região e completou: “A gente tem que voltar a ter orgulho da nossa cidade”.

Confira na íntegra: