Fabiano Horta (PT) comemorando vitória de Lula (PT) - Divulgação

Publicado 31/10/2022 18:38

Em Maricá, a cidade dos vermelhinhos (meios de transporte público gratuito, em alusão à cor do PT, partido do prefeito), a festança da noite deste domingo (30), após a vitória do presidente Lula (PT), ganhou as ruas. Apesar de ter uma administração petista já no segundo mandato, 51,74% do município votou em Bolsonaro (PL) e Lula (PT) foi a escolha de 48,26% dos eleitores de lá. Assim que saiu o resultado favorável a Lula (PT) para presidente do Brasil - aliás, a maior votação de um candidato à Presidência na história do país, com mais de 60 milhões de votos -, a turma saiu pelas ruas da cidade na noite deste domingo (30), tendo a frente o prefeito Fabiano Horta (PT), o secretário municipal de Governo e presidente estadual do PT, João Maurício, amigos e a população. Horta subiu no trio elétrico, agradeceu, vibrou, depois desceu, pulou muito no meio do povo e não cansou de entoar a música que foi slogan contra o atual presidente, aquela do "tá na hora do Jair... já ir embora", deve ter acordado rouco nesta segunda. "Maricá celebrou a vitória do amor, da democracia, da liberdade", disse o prefeito.