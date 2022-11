Rodolpho Campbell, presidente do Grupo Iguais - Renata Cristiane

Publicado 03/11/2022 19:46

O 41º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, desta quinta-feira (3), recebeu Rodolpho Campbell. O presidente do Grupo Iguais falou sobre questões LGBTQIA+ na região e sobre a 17ª Parada do Orgulho LGBTIA+ de Cabo Frio, que acontece neste domingo, a partir das 13h.

Na entrevista, Rodolpho falou um pouco sobre os detalhes sobre a estrutura, programação e outros temas relacionados ao evento, que tem como que tem como tema “Brasil vencedor é Brasil sem LGBTIfobia” e conta com a cantora Valesca Popozuda como atração principal.

O organizador relembrou que, além do festejo, o evento traz a questão social muito forte. “O poder de massa que a gente levou para vias públicas que fez com que a gente tivesse grandes avanços na nossa cidade, como a superintendência LGBTIA+, o ambulatório voltado para a população travesti e transexual, entre outras... Além da questão da festa da diversidade, as falas políticas em prol da cidadania são emblemáticas e fazem um grande sacode na cidade”, afirmou.

E, em primeira mão, ele contou que dessa vez o circuito do trio elétrico tem um trajeto diferenciado. Que segue até o final da Avenida Litorânea. Além de reforçar o horário e as atrações do evento, convidando o público. “Não precisa ser LGBTI+ para lutar contra a homofobia”.

Além disso, ele comentou sobre as eleições e os protestos antidemocráticos que tem acontecido em todo o Brasil, além da esperança de dias melhores no próximo governo, especialmente para a comunidade LGBTIA+.

“Conseguimos resistir até essa eleição e vamos resistir até a virada do poder e todos esses malefícios que esse governo causou a nossa comunidade vão servir de mais gás para a gente seguir na luta pautando, cobrando e avançando com políticas públicas que jamais poderiam ser deixadas de lado”.

Continuando no tema política, o presidente do Grupo Iguais se comprometeu a ajustar algumas pautas pendentes em Cabo Frio. “A gente precisa tirar da invisibilidade das travestis e transexuais que não conseguem ter acesso a políticas públicas”. Ele citou também, casos de homofobia que ainda não tiveram resposta da Polícia.

Já visando as eleições municipais, Rodolpho afirmou que “É chegada a hora de uma candidatura LGBT na cidade”. “Muita coisa há de se discutir para que protagonistas surjam para serem atores nessas eleições que vão vir em 2024”, completou.

Confira na íntegra: