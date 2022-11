Luiz Romano de Souza Lorenzi, secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios - Renata Cristiane

Luiz Romano de Souza Lorenzi, secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos BúziosRenata Cristiane

Publicado 10/11/2022 19:20

Nesta quinta-feira (10), o 43º episódio do RC Cast, o podcast em parceria com O Dia, entrevistou Luiz Romano de Souza Lorenzi, secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios.



Romano falou um pouco da programação do aniversário de 27 anos de emancipação do balneário, que começa neste final de semana e conta com show de Aline Barros, Barões da Pisadinha e Tony Allyson, além de um desfile cívico que envolve toda a comunidade buziana. “Vai ser um desfile lindo”, prometeu.

Entre outros assuntos, ele falou de diversos projetos culturais que vão ser realizados na cidade e declarou: “Um bom gestor investe em cultura”.

Entre os planos, Romano falou do Museu de História Buziana, que já está em fase de estudo e pesquisa, com peças já catalogadas, e vai ser instalado em uma casa do século XVIII que estava a venda na Orla Bardot. “É preciso salvaguardar a memória dos povos originais da cidade”.

O museu vai fazer parte de um corredor cultural formado também, por um teatro municipal, um cinema e outras instalações, como o Espaço Zanini, que vai se tornar uma Escola Técnica de Artes e Ofícios Culturais, com diversos cursos na área.

O município vai contar ainda, com o projeto “Caminho do Povo Preto”. Antes chamado de “Rota Escravocrata”, ele vai ter 30 totens espalhados com Qr Code que contam a história do povo preto de Armação dos Búzios e geram um passaporte virtual que levam a atividades que podem ser visitadas em tempo real. “O povo quilombola ficou muito tempo sendo tratado como produto, eles não podem ser mais explorados, eles vão vender seus produtos”.

Sobre a instabilidade política no balneário, ele se mostrou confiante na vitória do prefeito Alexandre Martins de forma democrática e acredita que ele vai governar os quatro anos e ainda vai ser reeleito. “É um governo de transparência, de participação. Um dia ele vai sair, mas as políticas públicas culturais de Armação dos Búzios permanecerão”.

Confira na íntegra: