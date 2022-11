O prefeito Fábio do Pastel (PL), disse que nem conseguiu dormir e por isso foi para as ruas ainda na madrugada de domingo (27) - Reprodução/ Internet

Publicado 29/11/2022 15:16

As chuvas no fim de semana deixaram lideranças políticas da Região dos Lagos atentas a eventuais ocorrências em seus municípios. Em São Pedro da Aldeia não foi diferente. O prefeito Fábio do Pastel (PL), disse que nem conseguiu dormir e por isso foi para as ruas ainda de madrugada de domingo (27), para conferir os estragos. No mesmo dia, Fábio decretou situação de emergência e fez live sobre o assunto, quando aproveitou para pedir ajuda com relação às doações para os necessitados. Nesta segunda-feira (28), a Prefeitura conseguiu viabilizar, junto ao Governo do Estado, apoio para as ações no intuito de resolver os estragos causados pela chuva. Os trabalhos, além da mão de obra da Prefeitura, contavam com equipe do Inea e do DER. O segundo órgão focou as atividades em Praia Linda, onde já estava empenhado em outras intervenções.



PREJUDICOU ESQUEMA

Ainda sobre os estragos causados pelas chuvas em São Pedro da Aldeia, quem deu com os burros n’água foi o grupo de patriotas que está acampado em frente à base aeronaval. Alagou tudo, prejudicou o esquema do movimento pró-golpe e agora pedem doações de quentinhas, já que a cozinha ficou alagada. A lista de compras é a cereja do bolo: pedem pães, bolos, carne fresca, bacon, refrigerante, creme de leite, frutas e por aí vai. Não são pessoas carentes, são gente que têm casa, comida e conforto, quando tantos por aí não sabem sequer se vão conseguir comer no dia seguinte. Enquanto isso, do outro lado do mundo (pelo visto, tá nem aí para os protestos), Eduardo Bolsonaro, que tentou esconder sua ida ao Catar, está lá, de boa, com a camisa da seleção. A mesma que os golpistas estão evitando de usar para boicotar o mundial.