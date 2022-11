A secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia Souza, e o titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Marcello Costa, acompanharam o prefeito - Reprodução/Internet

Publicado 24/11/2022 15:02

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), circulou pelo comércio da cidade, durante toda a tarde desta quarta-feira (23), para fazer a entrega, em mãos, dos kits de divulgação para os comerciantes cadastrados na Moeda Social Caboclinho. O programa de transferência de renda prevê o pagamento inicial de R$ 120,00 para quase duas mil famílias. Contudo, um projeto de lei que vai aumentar o valor para R$ 160,00 já está sendo elaborado.

O kit entregue pelo chefe do Executivo conta adesivos e banners, por exemplo. A secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia Souza, e o titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Marcello Costa, acompanharam o prefeito. Ainda na quarta, a empresa e-dinheiro fez um treinamento com a equipe administrativa da moeda, em pontos como a utilização do sistema.