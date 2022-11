O prefeito de Arraial, Marcelo Magno (REP), foi um dos que recebeu parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) - Reprodução/Internet

O prefeito de Arraial, Marcelo Magno (REP), foi um dos que recebeu parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)Reprodução/Internet

ALEXANDRE E MANOELA Três prefeitos da Região dos Lagos receberam parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) em relação à gestão de 2021. Os relatórios apresentados pelo TCE foram aprovados na quarta-feira (23). O prefeito de Arraial, Marcelo Magno (REP), foi um deles, graças a diversas medidas positivas que levaram ao resultado favorável. Entres elas, a arrecadação da receita 64,48% a mais do que o estimado, superávit orçamentário, superávit financeiro e despesa com pessoal dentro do limite. O relatório do conselheiro Christiano Lacerda Ghuerren, no entanto, traz sete ressalvas à aprovação com suas respectivas determinações, além de duas recomendações.

Além de Marcelo Magno (PL), as contas de outros dois prefeitos da Região dos Lagos receberam um ‘ok’ de conselheiros do TCE. Alexandre Martins (REP), de Armação dos Búzios, teve as contas com parecer prévio favorável de Marianna Montebello Willeman. A conselheira apontou sete ressalvas e duas recomendações. Já a chefe do Executivo de Saquarema, Manoela Peres (UNIÃO), recebeu parecer prévio favorável com 12 ressalvas e duas recomendações da conselheira Andrea Siqueira Martins. São esses pareceres do TCE que são enviados às câmaras municipais para aprovação das contas de um prefeito.