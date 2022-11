A estimativa é de que o serviço seja implantado ainda este ano - Divulgação

Publicado 29/11/2022 14:52

O município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está promovendo diversas ações a fim de implantar a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (PMP/GCM). A patrulha vai atuar em parceria com o Centro Especializado em Atendimento à Mulher (Ceam), se tornando mais uma estrutura na rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher no município. A estimativa é de que o serviço seja implantado ainda este ano.

A patrulha municipal vai atuar em parceria com o Ceam, equipamento da Superintendência dos Direitos da Mulher (Sudim), ambos vinculados à Secretaria de Assistência Social de Cabo Frio, e com a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar (PMP/PM).

“O serviço é muito importante porque vai ao encontro das demandas do município no que se refere ao combate à violência contra a mulher. A patrulha da PM tem uma equipe para atender aos sete municípios, então, é muita demanda. Mas a partir da implantação, Cabo Frio passa a contar com um equipamento para atender apenas ao município”, explicou o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França.

Entre as ações que vem sendo realizadas, acontece a sensibilização e a capacitação para o efetivo que irá atuar nestas demandas. Na última semana, o auditório da Escola Municipal São Cristóvão recebeu o primeiro encontro de sensibilização com a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio.

O objetivo é a formação do efetivo que vai atuar na Patrulha Maria da Penha. Do total de guardas presentes, 56 se inscreveram para atuar na PMP. Destes, 12 serão selecionados para integrar a patrulha.

Além do secretário Ruy França, que fez a abertura do evento, a atividade contou ainda com a presença dos superintendentes de políticas públicas LGBTI+, Pedro Rosa, e da Defesa Civil, Marcus Dothavio; e da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a advogada Rafaela Faria.

O encontro também contou com a participação das PMP/GCM de sete das nove cidades da Baixada Litorânea (Macaé, Rio das Ostras, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Arraial do Cabo e Casimiro de Abreu), e de Maricá. Todas compartilharam suas experiências na atuação da patrulha e, ao final da atividade, os presentes puderam fazer perguntas referente à atuação da patrulha.