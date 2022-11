Com o impacto da colisão, um dos veículos chegou a invadir a pista contrária - Imagem cedida por internauta/ Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/11/2022 14:36

Dois carros colidiram no início da tarde desta sexta-feira (25) na Avenida América Central, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na altura do bairro Praia do Siqueira, próximo a um posto de combustíveis na descida da Ponte Deputado Wilson Mendes.



Segundo informações, os veículos bateram de frente, em um cruzamento que dá acesso ao shopping da cidade. Com o impacto da colisão, um dos veículos chegou a invadir a pista contrária.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.