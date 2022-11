Os agentes encontraram uma carga de 102 pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/11/2022 14:14

A Polícia Militar apreendeu, na noite desta quarta-feira (23), uma carga de drogas na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pela localidade quando teve a atenção voltada para dois elementos em fuga pulando telhados de residências. Após buscas pela área, os agentes encontraram uma carga de 102 pinos de cocaína.

O material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e a ocorrência registrada. Ninguém foi preso.