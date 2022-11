De acordo com Anna, que também é conselheira da APA Pau Brasil e do Parque Estadual da Costa do Sol (PECS), a maior parte atingida foi o brejo do Peró - Sabrina Sá (RC24h)

De acordo com Anna, que também é conselheira da APA Pau Brasil e do Parque Estadual da Costa do Sol (PECS), a maior parte atingida foi o brejo do PeróSabrina Sá (RC24h)

Publicado 24/11/2022 09:42 | Atualizado 24/11/2022 09:45

A ambientalista Anna Roberta Mehdi, do Movimento SOS Dunas do Peró, fez um vídeo comentando a devastação causada pelo incêndio que atingiu a área de vegetação do local, em Cabo Frio , na Região dos Lagos. Com início no dia 10 deste mês, as chamas, que duraram três dias, destruíram cerca de 150 hectares, equivalente a aproximadamente 140 campos de futebol.De acordo com Anna, que também é conselheira da APA Pau Brasil e do Parque Estadual da Costa do Sol (PECS), a maior parte atingida foi o brejo do Peró e as chamas levaram uma parte considerável da fauna e da flora. Ela lembrou ainda que o campo de dunas do Peró é o maior campo de dunas remanescente do Rio de Janeiro e é uma unidade de conservação do Parque Estadual da Costa do Sol.A ambientalista analisou a ação das autoridades. Agentes do Corpo de Bombeiros e do INEA tentaram combater o fogo, mas ele se espalhou descontroladamente. “Faltou logística integrada, faltou coordenação geral” afirmou.Ela ainda lamentou a ausência de Andre Ribeiro, gestor do Parque Costa do Sol, que também é bombeiro e não atendeu ao pedido de socorro.