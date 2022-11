Ele foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Um homem de 34 anos, apontado como autor de um assalto à uma padaria no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (22) no bairro Baía Formosa, em Armação dos Búzios. Conforme a corporação, um levantamento de dados sobre os elementos envolvidos em vários roubos na Região dos Lagos apontou que os acusados estariam utilizando um automóvel roubado no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, em outubro deste ano, com placas furtadas de um outro carro com as mesmas características em Cabo Frio, para adulterar o veículo enquanto cometiam os delitos. Após as informações coletadas, uma operação foi montada para capturar os autores dos crimes.

Com apoio da Central de Monitoramento do balneário buziano foi constatado que o referido automóvel estava saindo de Búzios com direção a Cabo Frio. Um cerco tático foi realizado e as equipes conseguiram abordar o carro com o criminoso a bordo. A arma utilizada na prática dos roubos foi encontrada com o elemento, que é foragido do sistema prisional. Além da pistola calibre ponto 380 municiada, cinco aparelhos celulares produtos de roubos também estavam com o acusado.



Ele foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), autuado em flagrante e permaneceu preso.