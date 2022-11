A Secretaria Municipal de Saúde frisa, ainda, "a importância do cidadão manter o calendário vacinal em dia" - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/11/2022 14:12

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, informou, nesta segunda-feira (21), que a Secretaria Municipal de Saúde identificou aumento tanto na procura por testes para Covid-19, quanto no número de casos positivados da doença. Além disso, a média de testes realizados nas unidades públicas de saúde, entre 6 e 19 de novembro, foi de 114 exames por dia, representando aumento de 143% na procura pelo exame, de uma semana para a outra.



De 6 a 12 de novembro, foram realizados 481 testes, sendo 125 positivos. Já no período entre os dias 13 e 19, foram 1.171 exames feitos nas unidades públicas de saúde, dos quais 283 tiveram resultado positivo. De uma semana para a outra, houve aumento de 126% no número de casos positivados da doença.



O uso de máscara em Cabo Frio é previsto em Decreto Municipal Nº 6.832, de 27 de abril de 2022, que estabelece como obrigatória a proteção facial para as pessoas com suspeita ou confirmação da doença, além dos ambientes fechados ou abertos, como também em unidades de saúde, farmácia, e transporte coletivo público.



A Secretaria Municipal de Saúde frisa, ainda, “a importância do cidadão manter o calendário vacinal em dia". Destaca também que o controle da disseminação da Covid-19 é uma ação conjunta, das ações do Poder Público e do papel de cada cidadão”.



Com o aumento de casos de Covid-19, a procura pelo teste de diagnóstico da doença tem aumentado em Cabo Frio.



A ESF do Cajueiro registrou fila nesta segunda-feira (21). As Estratégias Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) são referência para atendimento de pacientes com sintomas leves de síndrome gripal. De acordo com a Secretaria de Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), devem ser procuradas somente em caso emergencial.



ONDE FAZER O TESTE EM CASO EMERGENCIAL:



Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

Ambulatório do Jardim Esperança

ONDE FAZER O TESTE EM CASO DE SINTOMAS LEVES:



O horário de funcionamento é das 9h às 16h.



ESF Gamboa

ESF Parque Burle

ESF Caminho de Búzios

ESF Vila do Sol

ESF Cajueiro

ESF Jardim Náutilus/Manoel Corrêa

ESF Porto do Carro

ESF Nova Califórnia

ESF Florestinha

ESF Araçá

ESF Angelim

ESF Maria Joaquina

ESF São Jacinto

UBS Praia do Siqueira