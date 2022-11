O condutor confessou que iria receber cerca de R$ 2 mil para realizar o transporte - Divulgação

O condutor confessou que iria receber cerca de R$ 2 mil para realizar o transporteDivulgação

Publicado 21/11/2022 14:13

Policiais Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam quase R$ 100 mil em drogas durante uma abordagem na madrugada do último sábado (19), na RJ-118, altura de Jaconé, na estrada que liga Maricá à Saquarema.

De acordo com a Polícia, um veículo Fiat Siena de cor vermelha em atitude suspeita chamou a atenção dos agentes durante um patrulhamento de rotina pela região.

Ele recebeu ordem de parada e, durante a revista no interior do carro, os agentes encontraram 164 sacos plásticos com maconha contendo 8.200 papelotes escrito “ESTRADINHA/ CV A BRABA” e 500 frascos de cheirinho da loló.

Segundo as informações, o valor das drogas apreendidas chega a quase R$100 mil.

Na delegacia, o condutor, identificado como Leonardo Rodrigues, de 34 anos, confessou que a carga seria entregue na comunidade da Estradinha, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele iria receber cerca de R$ 2 mil para realizar o transporte.

Leonardo ficou preso por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Saquarema (124ªDP). De lá, ele foi conduzido para a Delegacia de Araruama (118ªDP).