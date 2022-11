No dia 2 deste mês, o telhado da quadra da escola desabou depois de uma chuva - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 21/11/2022 13:55 | Atualizado 21/11/2022 15:10

Alunos da Escola Municipal Evaldo Salles, que fica na Rua do Moinho, no bairro Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, relizaram um protesto neste sábado (19), pedindo por melhorias na unidade. O ato foi em comemoração ao centenário de Evaldo Salles e os estudantes aproveitaram para mostrar a realidade da escola. Com placas e faixas, eles pedem por obras na estrutura.



De acordo com uma educadora que prefere não se identificar, já existe um projeto de reforma do que seria a “escola dos sonhos” com solicitações feitas pela equipe, adaptado e assinado pelo engenheiro da SEME, mas a única promessa que eles tem é de reforma da quadra, janelas, banheiros e cozinha.



“O projeto que temos é uma escola com dois pavimentos, auditório que serviria toda a comunidade do Peró, salas arejadas para nossas crianças, visto que há anos vivemos em uma escola insalubre, sem ventilação, toda caindo aos pedaços”, declarou.

“Depois da tragédia da quadra nada ainda foi feito, parece que o bairro do Peró não existe no mapa de Cabo Frio. Sem contar que o projeto Bandeira Azul aconteceu aqui nessa escola, é um sentimento de muito descaso com a nossa comunidade, tristeza extrema. Queremos uma escola nova! Chega de obras de maquiagem! E.M. merece respeito”, completou.



Em resposta, a Prefeitura de Cabo Frio informou que nos últimos dias do ano letivo de 2022, a Escola Municipal Evaldo Sales vai funcionar em sistema híbrido, aulas remotas e presenciais, com a utilização do prédio que não está interditado. Informou ainda que a Secretaria Municipal de Educação está em busca de um imóvel no bairro para locação, para onde a escola será levada para funcionamento durante a obra da unidade que já está planilhada para a execução”.