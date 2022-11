O menor foi autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/11/2022 14:51

A Polícia Militar apreendeu um menor de idade que foi flagrado com uma sacola contendo 97 buchas de maconha e um aparelho celular, no início da noite da última sexta-feira (18), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso aconteceu na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, no bairro Boca do Mato.

Segundo a ocorrência, o jovem tentou fugir ao perceber a chegada da PM, mas foi detido e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.