De acordo com a Secretaria de Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), devem ser procuradas somente em caso emergencial - Divulgação

Publicado 21/11/2022 14:36

O município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, reforça a disponibilidade do acesso dos testes de diagnóstico da covid-19 em unidades de saúde. Os locais foram selecionados de acordo com a logística de atendimento e a demanda por região da cidade.

As Estratégias Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) são referência para atendimento de pacientes com sintomas leves de síndrome gripal. De acordo com a Secretaria de Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), devem ser procuradas somente em caso emergencial.

“Os Postos de Saúde são para atendimento inicial de quadro leve dos sintomas. Por isso, contamos com a apoio de cada cidadão para garantir o bom fluxo de atendimento. Quando selecionamos os locais para cada tipo de acolhimento tem como objetivo levar mais facilidade e agilidade para realização dos exames”, explica o secretário de Saúde, Janio Mendes.

Os testes para diagnóstico do coronavírus tem como prioridade pacientes que estão manifestando possíveis sintomas. Já para pessoas assintomáticas que tiveram contato com pessoas infectadas pelo vírus não há necessidade de testagem, apenas orienta-se a utilização de máscara. A definição tem como base a Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ N• 23/2022, da Secretaria Estadual de Saúde.

ONDE FAZER O TESTE EM CASO EMERGENCIAL:

Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

Ambulatório do Jardim Esperança

ONDE FAZER O TESTE EM CASO DE SINTOMAS LEVES:

O horário de funcionamento é das 9h às 16h.

ESF Gamboa

ESF Parque Burle

ESF Caminho de Búzios

ESF Vila do Sol

ESF Cajueiro

ESF Jardim Náutilus/Manoel Corrêa

ESF Porto do Carro

ESF Nova Califórnia

ESF Florestinha

ESF Araçá

ESF Angelim

ESF Maria Joaquina

ESF São Jacinto

UBS Praia do Siqueira