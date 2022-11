Segundo um motorista de aplicativo que passou pelo local, este foi o segundo acidente só no sábado (19) - Sabrina Sá (RC24h)

21/11/2022

Um acidente que aconteceu na noite deste sábado (19), na RJ-140, estrada que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, deixou pelo menos quatro feridos.



Dois carros colidiram na altura do bairro Foguete. Com o impacto, eles ficaram destruídos e um dos condutores ficou preso às ferragens.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, resgatou o motorista e prestou atendimento no local. De acordo com a corporação, os feridos foram levados para o Hospital Central de Emergência de Cabo Frio (HCE), nenhum deles em estado grave.



O trânsito precisou ser desviado com a ajuda de policiais do BPRV.



Segundo um motorista de aplicativo que passou pelo local, este foi o segundo acidente só no sábado (19). Usuários da estrada reclamam da falta de iluminação.