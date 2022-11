Os shows precisaram ser adiados por conta da chuva - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 18/11/2022 13:42

As apresentações dos cantores e compositores Paulinho da Viola e Péricles, em comemoração aos 407 anos de Cabo Frio, serão realizadas neste fim de semana, em Cabo Frio. Paulinho da Viola, se apresenta nesta sexta-feira (18), às 21h, na Praia do Forte. Já o cantor Péricles sobe ao palco da Praia do Pontal, em Tamoios, a partir das 16h deste sábado (19), abrilhantando mais ainda o pôr do sol do distrito.

Paulinho da Viola é violonista, cavaquinista, bandolinista, cantor e compositor de samba e choro, conhecido por suas harmonias sofisticadas e sua voz suave e gentil. Ele faz parte de um grupo notável de grandes músicos brasileiros que chegaram aos 80 anos em 2022, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento.



Autor de grandes sucessos como “Coração Leviano”; “Argumento”; “Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida”, entre outros. Paulinho conquistou em 2021 o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode, com “Sempre se pode sonhar”, segundo gramofone de sua carreira. Ele havia recebido a mesma premiação em 2008, com “Acústico MTV – Paulinho da Viola”.



Já o cantor Péricles é um dos ícones do pagode romântico. Cantor, compositor e instrumentista, Péricles se notabilizou por ter feito parte do grupo Exaltasamba entre 1992 e 2012, quando saiu em carreira solo, que tem sucessos como “Até que Durou”, “Melhor Eu Ir” e “Nosso Amor Quer Paz”.



Conhecido pela voz grave e pelo romantismo de suas canções, Péricles é frequentemente convidado para fazer participações em trabalhos de outros artistas como Djavan, Sorriso Maroto e Jorge & Mateus. Seus trabalhos mais recentes foram o CD “Pagode do Pericão” e o CD e DVD “Mensageiro do Amor”, ambos lançados em 2019. Já se apresentaram na programação de shows dos 407 anos de fundação de Cabo Frio, a Banda Melim; a cantora Teresa Cristina; as bandas Dr. Law e Mak; os cantores Júnior Carriço e Araceli Matus; o DJ Gira Vinil e o cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo