Para se vacinar, o cidadão deve comparecer a uma das unidades de atenção básica (ESF e UBS) Reprodução

Publicado 17/11/2022 17:27

Cabo Frio deu início à aplicação da 5ª dose da vacina contra a covid-19 em pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais. Essa etapa, que representa a terceira dose de reforço, também foi aberta às gestantes e puérperas com até 45 dias pós-parto.

De acordo com a 13ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), fazem parte deste grupo: pessoas com imunodeficiência primária; pacientes com HIV, em quimioterapia ou em hemodiálise; quem utiliza drogas imunossupressoras, drogas modificadoras da resposta imune ou corticóides em dose maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais; transplantados de órgão sólido ou de célula-tronco hematopoiéticas (TCTH); ou pessoas com doenças autoinflamatórias, intestinais inflamatórias ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Para se vacinar, o cidadão deve comparecer a uma das unidades de atenção básica (ESF e UBS) que funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30, portando caderneta de vacinação, documento de identificação com foto e CPF ou cartão do SUS. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, estão abertos para a vacinação das 8h às 16h.

A Prefeitura reforça a orientação para as pessoas procurem, de forma imediata, os Postos de Saúde para completar o ciclo vacinal. De acordo com dados do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, até o momento, não há notificações de novas variantes no município. No entanto, para garantir a saúde dos cabo-frienses e manter os índices baixos da doença, é importante que cada cidadão faça a própria parte.

ONDE VACINAR CONTRA COVID – CRIANÇAS:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

ONDE VACINAR CONTRA COVID – ADULTOS E ADOLESCENTES:

(primeira dose, segunda dose e dose de reforço para todos os grupos)

1º distrito

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº