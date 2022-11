Encontro foi convocado pelo presidente da entidade, Carlos Cunha, e contou com a participação do prefeito, José Bonifácio (PDT), e de representantes da sociedade - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

O episódio da ordem judicial de demolição de quiosques, incluindo a tradicional Cabana do Pescador, na Praia do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ganhou novos contornos nesta quinta-feira (17).



Enquanto a Câmara aprovou, em regime de urgência, um projeto de lei que tomba o quiosque como patrimônio cultural, histórico e arquitetônico de Cabo Frio, a Associação de Hotéis promovia uma reunião para tratar do tema.

O encontro, convocado pelo presidente da entidade, Carlos Cunha, contou com a participação do prefeito, José Bonifácio (PDT), e de representantes da sociedade a fim de “buscar alternativas de solução“

Durante o encontro, foi realizada uma manifestação dos trabalhadores dos quiosques da Praia das Conchas contra a demolição e desocupação dos imóveis.



O grupo portava faixas com dizeres como “queremos trabalhar” e “#nãoademolição”.



Aprovação de PL na Câmara

A Câmara de Cabo Frio votou e aprovou, em regime de urgência, o Projeto de Lei de autoria do vereador Davi Souza (PDT), que tomba a Cabana do Pescador como patrimônio cultural, histórico e arquitetônico de Cabo Frio.



Com a aprovação do projeto, fica permanentemente proibida a demolição ou descaracterização do imóvel.



Na sexta (11), o vereador oficiou a Procuradoria Geral do Município solicitando a suspensão do cronograma de demolição, ao menos, até a apreciação do Projeto de Lei pela câmara.