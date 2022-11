Os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/11/2022 14:25

Dois homens, de 22 e 25 anos, foram presos na noite desta terça-feira (15) após serem capturados com aparelhos celulares roubados em Cabo Frio. O crime aconteceu na Rua Narciso Portugal, no bairro Jardim Flamboyant, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações sobre o crime praticado por um elemento vestido com camisa azul. Em buscas pelo criminoso, os agentes foram notificados da localização dos celulares, que apontava para a rua Rosalina Cardoso da Fonseca, no bairro Porto do Carro. Em diligência no endereço, a dupla foi detida com os três celulares produtos do crime.

Os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde não foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo, sedo, então, autuados por receptação e presos.