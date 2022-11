Com a menor, foram apreendidas quatro buchas de maconha e R$ 187 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/11/2022 13:54

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida após esfaquear uma mulher no bairro Guarani, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na noite desta terça-feira (15). A vítima era foragida da Justiça e acabou presa.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados na Avenida América Central, onde uma mulher havia sido esfaqueada. No local, a vítima já estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e informou as características de um casal acusado de agredi-la.

Em patrulhamento nas adjacências, os militares abordaram a adolescente acusada do crime no momento em que a mesma entregava uma carga de drogas para um usuário, que fugiu ao perceber a chegada da viatura. Com a menor, foram apreendidas quatro buchas de maconha e R$ 187 em espécie. Ela foi encaminhada para para o Instituto Médico Legal (IML) para exame, e logo em seguida, à delegacia, sendo autuada e permanecendo apreendida.

Já a mulher vítima, identificada como V.M.D.S., de 27 anos, foi encaminhada para Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) para o registro de ocorrência de Lesão Corporal. Na Especializada, foi constatado que a mesma possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ela acabou sendo presa e permanece à disposição da Justiça.