Próximo à alta temporada, estado de conservação da orla da Praia do Forte oferece perigo aos visitantesSabrina Sá (RC24h)

Publicado 14/11/2022 17:54

Como de costume, o feriadão lotou a Praia do Forte durante este final de semana em Cabo Frio. Com o movimento intenso e o fluxo de pessoas muito maior, a preocupação também aumenta. A situação do deck do ponto turístico mais visitado da cidade não passa nenhuma segurança aos visitantes.Buracos podem ser encontrados por toda extensão da orla, mas na frente de um dos pontos mais badalados, que é na frente do Hotel Malibu, que se encontram os maiores e mais perigosos. Com madeiras faltando ou quebradas, turistas tem que desviar para evitar acidentes.A falta de reparo já foi motivo de muita reclamação e de matéria no Dia , o que mostra que não é de hoje que a orla está assim. Neste domingo (13), aniversário de 407 anos da cidade, um morador da Passagem presenciou uma visitante, que ele deduziu ter uns 70 anos, se machucando feio no local enquanto passeava. “Acho até que acabou até com o feriado dela”.“Uma vergonha! Alô Cabo Frio… vamos valorizar o turista!” completou.Em outro trecho, a falta de guarda corpos é isolada apenas por grades de proteção. O questionamento da população é se isso vai ser suficiente no período de fim de ano, em que a cidade recebe cerca de 800 mil visitantes e neste ano, vai contar com shows e queima de fogos.A redação entrou em contato com a Prefeitura pra saber se existe algum plano de reforma do deck, mas ainda aguarda retorno.