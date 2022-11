Cabo Frio

Acusado por homicídio é preso em Cabo Frio com carga de drogas avaliada em R$ 850 mil

Criminoso é apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade do Morubá e foi capturado no início da tarde desta segunda (14) no Caminho de Búzios

Publicado 14/11/2022 14:10 | Atualizado há 1 hora