Criminoso estava em pose 25 mil pedras de crack, 12 mil cápsulas de cocaína e 7 mil e 900 buchas de maconha. - Letycia Rocha (Rc24h)

Criminoso estava em pose 25 mil pedras de crack, 12 mil cápsulas de cocaína e 7 mil e 900 buchas de maconha.Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 14/11/2022 14:10 | Atualizado 14/11/2022 14:16

Um homem considerado foragido da Justiça do estado do Espírito Santo por homicídio e apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade cabo-friense Morubá foi preso, no início da tarde desta segunda-feira (14) com farta quantidade de drogas no bairro Caminho de Búzios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que o criminoso, identificado como W.M.B., de 27 anos, havia recebido grande quantidade de material entorpecente e seguia para a Rua Quatorze.

Os militares realizaram um cerco tático no local e abordaram o elemento, também conhecido como WL. Ele estava com 25 mil pedras de crack, 12 mil cápsulas de cocaína e 7 mil e 900 buchas de maconha.

O envolvido por encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, em seguida, para a 127ª DP de Búzios – Central de Flagrantes do dia, sendo autuado e preso por tráfico de drogas.