Foragido, Silas Cavalcante estava trabalhando como vendedor de picolé na Ilha do Japonês, em Cabo Frio. - RC24h

Foragido, Silas Cavalcante estava trabalhando como vendedor de picolé na Ilha do Japonês, em Cabo Frio.RC24h

Publicado 12/11/2022 15:53

Policiais Civis da 125 DP, de São Pedro da Aldeia, prenderam na manhã deste sábado (11), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.



O elemento identificado como Silas Cavalcante Amorim, estava vendendo picolé na Ilha do Japonês, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Um dos agentes se fez passar por banhista e ficou observando o local até perceber a chegada do acusado de ser estuprador e pedófilo, quando fez a abordagem surpresa. Eram dois mandados de prisão preventiva contra ele expedidos pela 2ª Vara Criminal de São Pedro da Aldeia.



Em um dos processos, o homem é acusado de praticar abuso sexual em sua neta de aproximadamente 1 ano e meio. No outro, é acusado de abusar da filha de uma vizinha de mesma idade da neta, no bairro onde morava em São Pedro da Aldeia.



Ele ainda responde outro inquérito na DEAM de Cabo Frio por ter abusado de suas cinco filhas na infância delas.



O acusado foi levado para delegacia de São Pedro da Aldeia e aguarda a transferência para o sistema prisional.



Os agentes fizeram a ação coordenados pelo delegado Milton Siqueira Júnior, após trabalho de inteligência e vigilância disfarçada. Veja o vídeo do momento da prisão abaixo.