Elemento apontado como liderança do tráfico do ES é preso em Cabo FrioDivulgação

Publicado 11/11/2022 14:52

Policiais Civis da 126ª DP, de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, prenderam, na manhã desta sexta-feira (11), um elemento apontado como liderança do tráfico de drogas do estado do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia, Jamilson C.Q.J é condenado pela justiça pelo crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Contra ele, tinha um mandado de prisão em aberto.

O acusado foi capturado por volta das 10h, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, após troca de informações com o setor de inteligência da Delegacia do município de Presidente Kennedy-ES.