Festival de teatro cabo-friense ganha edição especial no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 10/11/2022 14:59

Após 15 edições reunindo grupos de todo o Brasil em Cabo Frio, o FESQ cresceu e está chegando ao Rio de Janeiro. De 12 a 18 de dezembro, a edição especial do festival de teatro desembarca na capital para uma ampla programação na Sala Municipal Baden Powell, em Copacabana. O festival é uma realização da Evohé Produções, com patrocínio da Prefeitura do Rio, por meio do edital Integra Rio, promovido pela Secretaria Municipal de Integração Metropolitana.

O FESQ in Rio terá espetáculos teatrais, cenas curtas (até 20 minutos) e atividades culturais. O edital completo e as inscrições para grupos e companhias de teatro estão disponíveis no site: www.fesqcabofrio.com.

Ao todo serão R$ 26,5 mil em prêmios. Cada grupo selecionado na categoria de cenas curtas receberá um cachê de R$ 1,2 mil. Aqueles que forem indicados para as premiações, e consequentemente escalados para a apresentação final, receberão mais R$ 500 cada. Também haverá troféus para os três melhores esquetes eleitos pelo júri oficial, melhor esquete pelo júri popular, melhor direção, melhor atriz, melhor ator, texto original, figurino, concepção cenográfica, sonoplastia, iluminação e caracterização.

“O FESQ tem uma linda história de promoção do teatro, da arte e da cultura em Cabo Frio desde 2003. Nossa marca sempre foi o caráter lúdico e festivo, pensando que o encontro é maior que o evento. Agora estamos crescendo e chegando à capital. O FESQ sempre foi palco para diversos grupos teatrais do Rio de Janeiro e agora vamos fortalecer ainda mais esse vínculo. Estamos preparando uma programação sensacional para o público carioca”, afirma o produtor Pablo Alvarez.

O evento, que começou em 2003 como festival de esquetes, foi um dos pioneiros na apresentação de cenas curtas em todo o Brasil. Com o passar dos anos, foi ampliado para festival de teatro e artes. As apresentações sempre ocorreram no Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, em Cabo Frio. No ano passado, em virtude das restrições causadas pelo coronavírus, o FESQ foi realizado pela primeira vez em plataforma online. A partir de agora, o festival inaugura um novo momento ao chegar no Rio.

A programação completa será divulgada em breve e todas as novidades podem ser conferidas no site fesqcabofrio.com e nas redes sociais: instagram.com/fesqcabofrio e facebook.com/fesqcabofrio.