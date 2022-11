Possível demolição da ‘Casa do Tufão, causa comoção na comunidade cabo-friense; deputado pede tombamento - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 09/11/2022 15:24

REGIÃO DOS LAGOS - O anúncio da possível demolição da Cabana do Pescador, também conhecida como ‘Casa do Tufão’, localizada na Praia das Conchas, no Peró, em Cabo Frio, gerou grande comoção na comunidade cabo-friense nesta terça-feira (8). A decisão foi informada pelo Ministério Público Federal, que solicitou à Prefeitura Municipal a demolição de sete quiosques, além de interditar e notificar para desocupação de cinco quiosques na localidade, com prazo de 45 dias.



O imóvel construído na década de 40 como um abrigo para os pescadores está entre as estruturas que devem ser demolidas. A Cabana do Pescador – que na década de 50 passou a funcionar como um restaurante para atender aos turistas e trabalhadores – foi cenário de novelas globais, como Avenida Brasil, exibida em 2012. Foi aí que ganhou o apelido de ‘Casa do Tufão’, pois, na ficção, o espaço era a casa do personagem vivido por Murilo Benício. O quiosque também serviu como refúgio para Ritinha, personagem de Isis Valverde, durante a novela A Força do Querer.



A demolição surgiu em acordo com a decisão da Justiça Federal, já que os imóveis ocupam, de forma ilegal, área de preservação ambiental da Praia das Conchas, bem de uso comum do povo e terreno de marinha sem prévia autorização da Secretaria de Patrimônio da União.



Após a decisão de demolição da Cabana do Pescador, considerada pela população como um patrimônio da cidade, a comunidade do Peró e a Associação de Hotéis de Cabo Frio, por meio do coordenador estadual de Turismo da Costa do Sol, Carlos Cunha, pediram apoio ao deputado estadual Gustavo Tutuca (PP), para que o processo de demolição seja cancelado e o local seja tombado e transformado em Espaço Cultural, com exposição de fotografia, quadros e vendas de artesanato regional.

“Eu e o deputado Gustavo Tutuca estamos empenhados nesse tombamento, porque vemos ali um importante atrativo turístico para a cidade de Cabo Frio. Concordamos que como ponto alimentício não é viável, devido a falta de tratamento do esgoto que vai “in natura” para o oceano, mas, como Espaço Cultural, ela geraria emprego e renda, e aumentaria o atrativo turístico para visitação daquela região”, esclarece Carlos Cunha.



Tutuca atendeu ao pedido e, já na manhã desta quarta-feira (9), deu entrada na documentação que solicita, com urgência, o tombamento do imóvel.



“Recebi ontem a demanda sobre a preocupação dos moradores da cidade com a demolição da Cabana do Pescador. Prontamente, desenvolvi o projeto que sugere o tombamento desse imóvel, que tem importância histórica e turística para a região. Protocolamos já pela manhã e estou em contato com o presidente da Alerj, André Ceciliano, para poder ter a urgência na tramitação e para que possamos ter, o mais breve possível, o tombamento aprovado e sancionado pelo governador, para evitar a demolição”, explicou o deputado Gustavo Tutuca.