Cabo Frio tem tempo abafado nesta quarta-feira (9) - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 09/11/2022 14:30

Com a temperatura podendo atingir a casa dos 28°C, a quarta-feira (9) é de tempo abafado, porém, ainda instável em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A mínima pode chegar aos 18°C e existe possibilidade de pancadas de chuva a tarde e à noite.

Segundo a meteorologia, essa oscilação no tempo se dá por influência de efeitos de circulação atmosférica, associados a um sistema de baixa pressão, e que favorecem a formação de nuvens devido ao transporte de umidade advinda do interior do continente.

O vento está tranquilo nesta tarde, mas pode atingir rajadas de 28Km/h. A intensidade máxima prevista é de 46Km/h, a partir das 23h. A umidade relativa do ar está em 69%, com a máxima prevista de 88% e mínima de 72%.

A Praia do Forte está com a movimentação tranquila, mesmo com o céu encoberto por nuvens e a temperatura da água em torno dos 23°C. As ondas não estão elevadas e o mar aparenta estar calmo para o banho, mas sempre com cautela.