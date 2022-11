Quatro pessoas são presas com drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/11/2022 13:59

Quatro pessoas foram presas com cargas de drogas nesta segunda-feira (7) em cidades da Região dos Lagos pela Polícia Militar.



Em Cabo Frio, um homem, identificado como O.S.S., foi capturado na Rua Marina, no bairro Monte Alegre, após uma denúncia sobre a venda de entorpecentes. O acusado foi abordado com 902 cápsulas de cocaína, 723 pedras de crack, 624 buchas de maconha e R$ 10 em espécie. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.