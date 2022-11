Feridos em explosão na Parada LGBTI+ de Cabo Frio são transferidos para hospital no RJ - Divulgação

Publicado 07/11/2022 18:05

Dois feridos em uma explosão durante os preparativos para a 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, neste domingo (6), já foram transferidos para uma unidade hospitalar especializada em queimaduras no Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura municipal, Rodolpho Alves Campbell Siqueira, de 34 anos, foi encaminhado para o Hospital Estadual Vereador Melquiades Calazans, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, ainda no domingo. O presidente do Grupo Iguais sofreu queimaduras de 2º grau, em torno de 45% da superfície corporal.



A mãe de Rodolpho falou com ele por telefone pela manhã e informou, com exclusividade ao Portal RC24h, que ele está bem, mas ainda sente muita dor por conta dos ferimentos, por isso, está sendo medicado com morfina.



Marlon Wagner Guimarães, de 20 anos, que teve 55% do corpo queimado, foi transferido nesta segunda (7) para a mesma unidade em Nilópolis.



De acordo com o boletim médico, a estimativa é de que os pacientes fiquem em tratamento hospitalar por cerca de 20 a 30 dias para acompanhamento e curativo.



O terceiro acidentado, John Lennon de Souza, 30 anos, teve queimaduras superficiais, em torno de 14% do corpo. De acordo com o médico Douglas Portella, plantonista do setor de Trauma do Hospital Municipal São José Operário (HMSJO), não há necessidade de transferência para nenhum centro especializado. O acompanhamento será feito pelas equipes do HMSJO.



Ele gravou um vídeo do hospital e disse que está bem, mas pediu orações para uma boa recuperação.

Ainda segundo o médico, todos estão fora de perigo de vida, conscientes, lúcidos e medicados para dor. Nenhuma das vítimas teve lesões das vias aéreas, que são as mais preocupantes nestes casos porque poderiam evoluir para intubação.



O acidente aconteceu nas proximidades do palco montado para o evento na Praia do Forte enquanto eles manuseavam gás hélio para encher balões decorativos.