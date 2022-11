Apesar do incidente, o evento segue acontecendo, por solicitação dos próprios organizadores - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/11/2022 15:21

Uma explosão no início da tarde deste domingo (6) durante os preparativos para a Parada do Orgulho LGBTI+, na Praia do Forte, em Cabo Frio, deixou pelo menos três pessoas feridas. Segundo informações, o presidente do Grupo Iguais e organizador do evento, Rodolpho Campbell, foi um dos atingidos, e teve 45% do corpo queimado.

O acidente aconteceu nas proximidades do palco montado para o evento, após um dos balões decorativos da festa conhecidos como blimp estourar. As vítimas foram socorridas por uma ambulância da Prefeitura Municipal e encaminhadas para para o Hospital São José Operário. Rodolpho precisará ser transferido para um hospital do Andaraí (especializado em queimaduras), no Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado para a ocorrência, que foi atendida pela brigada de incêndio que já estava no local.