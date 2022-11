Vacinação de crianças contra a poliomielite é prorrogada em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 04/11/2022 18:00

Foi prorrogada a vacinação de crianças contra a poliomielite em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A campanha nacional terminou na última segunda-feira (31), mas a Secretaria Municipal de Saúde orientou pela continuidade da aplicação do imunizante em virtude da baixa adesão.

Em Cabo Frio, somente 51,57% do público alvo, que é composto por 12.600 crianças, recebeu o imunizante nos postos de saúde. A Secretaria de Saúde cabo-friense reforça a importância da vacinação para manter a doença, que é muito perigosa para o público infantil, afastada do município.

A imunização está disponível nos postos de saúde de Cabo Frio de segunda a sexta, das 9h às 16h30. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, ficam abertos para a vacinação das 8h às 16h. As unidades do Itajuru e do Guarani participam da campanha aplicando apenas vacina contra a covid-19. É necessária a apresentação de documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinação.

A vacinação contra a poliomielite busca alcançar crianças menores de cinco anos, via injeção, e incentivar a aplicação da dose de reforço, por meio da conhecida gotinha.

MULTIVACINAÇÃO

As unidades de saúde de Cabo Frio disponibilizam quase 20 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação, chamadas de vacinas de rotina.

A imunização de rotina está disponível o ano todo para que cada cidadão mantenha a própria caderneta de vacinação atualizada, como também das crianças e dos adolescentes.

As vacinas disponibilizadas são BCG; Hepatite B; Pentavalente (DTP/Hib/ HB); Pólio inativada; Pólio oral; Rotavírus; Pneumocócica 10 valente (Conjugada); Meningocócica C (Conjugada); Febre Amarela; Tríplice viral; Varicela; DTP; Hepatite A; Difteria e Tétano; Meningocócica ACWY (Conjugada); HPV Quadrivalente; Influenza e Covid-19. Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização podem ser feitas simultaneamente com a vacina contra a covid-19.