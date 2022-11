Os dois envolvidos foram encaminhados para a 126ª DP, atuados e presos. - Letycia Rocha (RC24h)

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 126ª DP, atuados e presos.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/11/2022 18:27

Dois homens, identificados como J.S.F. e J.A.S., foram presos após assaltarem uma farmácia no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Os criminosos foram capturados no início da tarde desta quarta-feira (2) no Portinho.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados de que o elementos teriam fugido em direção à Ponte Feliciano Sodré, que dá acesso ao bairro Jacaré. A equipe efetuou um cerco tático e capturou os acusados na Rua Maria Rita Novelino. Eles estavam com um simulacro de pistola, uma faca e R$ 650 em espécie.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), atuados e presos.