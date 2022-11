A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência registrada na 126ª DP. Até o momento, ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência registrada na 126ª DP. Até o momento, ninguém foi preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/11/2022 17:39

Uma sorveteria localizada na Avenida Teixeira e Souza, no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi alvo de um criminoso na noite desta quarta-feira (2). A ação foi flagrada por uma câmera de segurança.

Conforme as imagens capturadas pelo circuito interno de segurança da loja, o elemento armado faz um cliente de refém e o obriga a pedir o dinheiro do caixa. A funcionária entrega a quantia e, logo em seguida, o criminoso foge do local.

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, ninguém foi preso.