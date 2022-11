Cabo Frio terá novo mutirão de vacinação animal neste sábado (5) - Divulgação

Publicado 01/11/2022 18:00

Cabo Frio, município da Região dos Lagos, dá continuidade à campanha de vacinação antirrábica 2022 para cães e gatos neste sábado (5), das 10h às 17h, promovendo um mutirão de atendimento itinerante em bairros do distrito de Tamoios.

Neste dia, a ação vai ter postos fixos de vacinação nos bairros São Jacinto, Samburá, Unamar, Florestinha, Nova Califórnia, Botafogo, Santo Antônio, Aquárius e Maria Joaquina.

A vacinação contra a raiva é destinada aos animais a partir de quatro meses de vida e em estado saudável. Fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas. Os tutores ou responsáveis devem levar gatos dentro de caixas para que os felinos não fujam; já os cães devem ser conduzidos ao local de vacinação com coleira e guia. Se o animal apresentar conduta agressiva ou for bravo, deve ser conduzido com focinheira.

Confira os locais para a vacinação dos animais:

Centro Educacional Professora Marli Capp – Rua E, nº 20, Unamar

Escola Municipal Professora Wanda Pereira Roque – Ruas dos Marimbas, s/nº, Samburá;

Escola Municipal Professora Alitta Maria do Vale – Rodovia Amaral Peixoto, KM 137, Gárgoa;

Escola Municipal de Educação Infantil Professora Cleusa Guimarães Faria Braga – Rua Justiniano de Souza s/nº, Maria Joaquina;

Unidade de Saúde São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

Unidade de Saúde Samburá – Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, KM 135

Unidade de Saúde Unamar – Rodovia Amaral Peixoto, s/nº

Unidade de Saúde Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

Unidade de Saúde Nova Califórnia – Rua das Pacas, Quadra B, Lote 381

Unidade de Saúde Botafogo – Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, KM 121

Unidade de Saúde Santo Antônio – Rua 6, nº 48, Aquárius

Associação de Mulheres de Cabo Frio – Rua da Alegria, nº 30, Aquárius