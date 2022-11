Dupla é detida com carga de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Dupla é detida com carga de drogas em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/11/2022 14:19

Um homem e um adolescente foram detidos com uma carga de drogas na manhã desta segunda-feira (31) no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) receberam informações sobre elementos realizando a venda de entorpecentes na Rua Trindade e foram até o local, onde flagraram o momento em que um dos acusados pulava um muro e seguia em direção ao comparsa. Ao perceberem a presença dos militares, os criminosos tentaram fugir, mas foram abordados com 60 cápsulas de cocaína, 36 trouxinhas de maconha, R$ 50 em espécie e um aparelho celular.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o homem permaneceu preso, autuado por tráfico de drogas, e o menor apreendido por crime análogo.