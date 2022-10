Bolsonaro é o candidato mais votado na Região dos Lagos - Marcelo Camargo

Publicado 31/10/2022 13:10

Neste domingo (30), os eleitores de todo o país foram às urnas no segundo turno das eleições 2022, que definiu os votos para presidente, elegendo Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo a partir de 2023. Apesar da derrota, entre as sete cidades da Região dos Lagos – Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema -, o atual presidente que concorreu à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado, com 250.803 votos. Com 171.868 votos, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar na Região dos Lagos, conforme a atualização até às 20h15.

Em Armação dos Búzios, ao fim da apuração no município, Bolsonaro teve 65,96% dos votos (16.125 votos) para presidência, enquanto o petista Lula foi escolhido por 34,04% (8.320 votos) dos eleitores buzianos.

Em Araruama a escolha não foi muito diferente. O candidato do PL foi votado por 67,76% (51.201 votos) dos eleitores, enquanto Lula teve 32,24% (24.357 votos) dos votos válidos.

Já em Arraial do Cabo, Jair teve 64,12% (15.062 votos) dos votos para a Presidência, enquanto Lula foi a escolha de 35,88% (8.428 votos) dos eleitores do município.

Bolsonaro também levou a melhor nos votos dos eleitores de Cabo Frio. Ao fim da apuração do 2º turno, o candidato foi o preferido de 66,68% da população votante (81.373 votos), enquanto Lula levou 33,32% dos votos (40.668 votos) na cidade.

Em Iguaba Grande, Jair Bolsonaro teve 68,08% (13.766 votos). Já Lula foi a escolha de 31,92% dos eleitores (56.453 votos).

São Pedro da Aldeia foi a cidade da Região dos Lagos onde Jair Bolsonaro teve a maior porcentagem dos votos: 72,13% (37.646 votos). Em contrapartida, Lula foi a escolha de 27,87% dos eleitores (14.548 votos).

Fechando a unanimidade da escolha como Bolsonaro para a presidência, em Saquarema, o candidato do PL teve 65,11% dos votos (35.630 votos). O petista Lula foi a escolha de 34,89% dos eleitores (19.094 votos).