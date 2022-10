Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 28/10/2022 15:19

A conta oficial do Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, postou algumas mensagens de caráter partidário, em prol da reeleição do atual presidente, Jair Bolsonaro, e difamando o candidato Lula e a esquerda. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28), porém, já nesta tarde, um comunicado oficial anunciou que as postagens partiram de um voluntário que pensou estar em sua conta pessoal.



Em uma das publicações, onde a mensagem dizia, entre outras coisas, “Ninguém aguenta mais 4 anos de governo Lula”, as reações foram diversas. Muitos foram os comentários concordando com a opinião da “Paróquia” mas, também, alguns fiéis decepcionados – alertando que era preciso cuidado com esse tipo de conteúdo que atinge pessoas de diversas classes e opiniões.